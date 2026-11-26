Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости не допустить расширения географии украинского конфликта может быть связано с действиями Киева. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается расширения конфликта на Украине. По всей видимости, имеются в виду попытки киевского режима расширить географию этого конфликта», — пояснил представитель Кремля.

Песков указал на активность украинской стороны в Балтийском и Средиземном морях. По его мнению, действия Киева создают дополнительные риски для безопасности прибрежных государств и вызывают обеспокоенность в НАТО.

Напомним, накануне Трамп и генсек НАТО Марк Рютте провели переговоры в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В совместном заявлении по итогам встречи они призвали Москву воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшей эскалации, а также выступили за скорейшее мирное урегулирование конфликта.