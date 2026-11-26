Отношения президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа носят не только деловой и прагматичный, но и дружеский характер. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«То, что у Путина деловые, прагматичные и даже дружеские отношения с Трампом, — это так. Это помогает им обсуждать сложные проблемы, по которым существует большое количество разногласий», — сказал представитель Кремля.

По его словам, несмотря на имеющиеся противоречия, по ряду вопросов взгляды президентов двух стран совпадают.

Напомним, 19 ноября Трамп публично назвал Путина своим другом на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Там же состоялись первые со времён саммита на Аляске очные двусторонние переговоры президентов.