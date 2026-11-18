России необходимо понять, действительно ли европейские страны заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине. В отличие от европейцев, американская сторона, по оценке Москвы, предпринимает реальные усилия для поиска дипломатического решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что вопрос заключается прежде всего в искренности намерений европейских государств. Москве важно убедиться, что их возможное участие в переговорах будет направлено на достижение мира, а не на продолжение противостояния.

Песков ранее обращал внимание на противоречия в позиции европейских политиков. По его словам, заявления о стремлении участвовать в мирном процессе сопровождаются обещаниями усилить давление на Россию и продолжать безоговорочную поддержку Киева. Такой подход, считает представитель Кремля, вызывает сомнения в готовности европейских стран содействовать урегулированию.

При этом Россия не исключает диалога с Европой. Песков пояснял, что Москва готова обсуждать возможность расширения переговорного формата, если европейские представители продемонстрируют заинтересованность в достижении договорённостей. Российская сторона также не намерена диктовать, кто именно должен представлять европейские государства.

Вопрос об участии ЕС в мирном процессе вновь возник после трёхсторонних консультаций России, США и Украины, прошедших 10–11 ноября в Абу-Даби. Европейские лидеры рассчитывают подключиться к следующему этапу обсуждений, однако конкретный формат их участия ещё предстоит согласовать.