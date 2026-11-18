В Кремле объяснили, почему Путин и Трамп не поговорили за столом на приёме
Ушаков: Путин и Трамп не смогли переговорить за столом на приёме в Китае
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Владимир Путин и Дональд Трамп не смогли переговорить за столом во время торжественного приёма в китайском Шэньчжэне. Причину объяснил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.
«Сидели они не рядом за столом, так что за столом переговаривать друг с другом не удалось», — рассказал представитель Кремля.
При этом возможность для беседы у российского и американского лидеров ещё будет. По словам Ушакова, они смогут найти время для общения 19 ноября, когда продолжится саммит АТЭС.
«Завтра целый день еще то же самое. Будет пленарное заседание, в ходе которого всегда можно найти момент, чтобы переговорить», — добавил помощник президента.
Ранее Life.ru сообщал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС пройдёт без многочисленных делегаций. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в переговорах примут участие лишь несколько представителей России и США. Расширенный состав участников не предусмотрен.