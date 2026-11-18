От Гамбурга до Шэньчжэня: Путин и Трамп увиделись в восьмой раз за девять лет
Путин и Трамп встретились в восьмой раз за девять лет
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / POOL
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились лично в восьмой раз за последние девять лет. Новый контакт президентов России и США состоялся 18 ноября на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС. Политики обменялись рукопожатиями и коротко пообщались в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина. Полноформатные трёхсторонние переговоры запланированы на следующий день.
История личных контактов двух лидеров началась 7 июля 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Вместо запланированных 30 минут беседа продлилась более двух часов. Президенты обсудили украинский кризис, ситуацию в Сирии, вопросы кибербезопасности и перспективы восстановления двусторонних отношений. Уже 11 ноября того же года они вновь пообщались в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Тогда главы государств провели несколько коротких бесед, а по итогам контактов было согласовано совместное заявление по Сирии.
Третья встреча прошла 16 июля 2018 года в Хельсинки и стала первым полноценным двусторонним саммитом президентов вне международных форумов. Переговоры продолжались более четырёх часов: сначала Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз, после чего к ним присоединились делегации. В центре внимания оказались международная безопасность, контроль над вооружениями, отношения Москвы и Вашингтона и ситуация на Украине.
В ноябре 2018 года политики коротко пообщались в Париже на мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны. Полноценные переговоры тогда не состоялись. Уже в конце месяца президенты провели ещё одну неформальную беседу на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Несмотря на отмену запланированной встречи, они поговорили около 10–15 минут, затронув инцидент в Керченском проливе и ситуацию на Украине. Таким образом, за 2018 год состоялись сразу три личных контакта.
Последняя встреча во время первого президентского срока Трампа прошла 28 июня 2019 года в японской Осаке. На полях G20 лидеры провели полноформатные переговоры, обсудив Украину, Сирию, Иран, Венесуэлу и вопросы контроля над вооружениями. Российский президент тогда охарактеризовал беседу как хорошую, деловую и прагматичную. После этого главы государств не встречались лично более шести лет.
Седьмой контакт состоялся 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. Переговоры на военной базе Эльмендорф — Ричардсон продолжались около двух часов 45 минут и были посвящены прежде всего урегулированию украинского конфликта. По итогам саммита Трамп сообщил о достигнутом прогрессе, хотя заключить мирное соглашение сторонам не удалось. Путин, в свою очередь, подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования.
Теперь лидеры вновь встретились в Китае. При этом нынешний контакт пока ограничился неформальным общением, а основные переговоры с участием Си Цзиньпина должны пройти 19 ноября. Встреча трёх руководителей в таком формате станет первой в истории.
Ранее Life.ru сообщал о подготовке отдельного разговора Путина и Трампа. Москва выступает за полноценные двусторонние переговоры, продолжительность которых позволила бы подробно обсудить накопившиеся вопросы. При этом Дмитрий Песков назвал главной темой возможной беседы украинское урегулирование. По его словам, если позволит время, стороны также могут затронуть ситуацию вокруг Ирана. Кроме того, Кремль не исключил принятия совместного заявления России, США и Китая. Работа над документом продолжается, однако окончательная договорённость пока не достигнута.
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