Владимир Путин и Дональд Трамп встретились лично в восьмой раз за последние девять лет. Новый контакт президентов России и США состоялся 18 ноября на торжественном приёме в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС. Политики обменялись рукопожатиями и коротко пообщались в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина. Полноформатные трёхсторонние переговоры запланированы на следующий день.

История личных контактов двух лидеров началась 7 июля 2017 года в Гамбурге на полях саммита G20. Вместо запланированных 30 минут беседа продлилась более двух часов. Президенты обсудили украинский кризис, ситуацию в Сирии, вопросы кибербезопасности и перспективы восстановления двусторонних отношений. Уже 11 ноября того же года они вновь пообщались в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Тогда главы государств провели несколько коротких бесед, а по итогам контактов было согласовано совместное заявление по Сирии.

Третья встреча прошла 16 июля 2018 года в Хельсинки и стала первым полноценным двусторонним саммитом президентов вне международных форумов. Переговоры продолжались более четырёх часов: сначала Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз, после чего к ним присоединились делегации. В центре внимания оказались международная безопасность, контроль над вооружениями, отношения Москвы и Вашингтона и ситуация на Украине.

В ноябре 2018 года политики коротко пообщались в Париже на мероприятиях, посвящённых столетию окончания Первой мировой войны. Полноценные переговоры тогда не состоялись. Уже в конце месяца президенты провели ещё одну неформальную беседу на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Несмотря на отмену запланированной встречи, они поговорили около 10–15 минут, затронув инцидент в Керченском проливе и ситуацию на Украине. Таким образом, за 2018 год состоялись сразу три личных контакта.

Последняя встреча во время первого президентского срока Трампа прошла 28 июня 2019 года в японской Осаке. На полях G20 лидеры провели полноформатные переговоры, обсудив Украину, Сирию, Иран, Венесуэлу и вопросы контроля над вооружениями. Российский президент тогда охарактеризовал беседу как хорошую, деловую и прагматичную. После этого главы государств не встречались лично более шести лет.

Седьмой контакт состоялся 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. Переговоры на военной базе Эльмендорф — Ричардсон продолжались около двух часов 45 минут и были посвящены прежде всего урегулированию украинского конфликта. По итогам саммита Трамп сообщил о достигнутом прогрессе, хотя заключить мирное соглашение сторонам не удалось. Путин, в свою очередь, подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования.

Теперь лидеры вновь встретились в Китае. При этом нынешний контакт пока ограничился неформальным общением, а основные переговоры с участием Си Цзиньпина должны пройти 19 ноября. Встреча трёх руководителей в таком формате станет первой в истории.