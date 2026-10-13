В Кремле объяснили, почему Россия и США договорились о поставках дизеля
Песков: Сотрудничество России с США по дизелю выгодно для мирового рынка
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Договорённости Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечают интересам обеих стран и мирового энергетического рынка. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля охарактеризовал сотрудничество в этой сфере как взаимовыгодное. По его словам, соглашение приносит пользу не только российской и американской сторонам, но и глобальному рынку энергоносителей.
«Это отвечает интересам Соединённых Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков, и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», — подчеркнул он
Ранее Life.ru сообщал, что 9 октября Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным объявил о масштабных поставках российского дизеля. По словам американского лидера, первоначально на рынок направят более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре объём вырастет ещё на 500 тысяч, а затем поступит дополнительный миллион.
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