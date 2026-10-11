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Опубликовано 11 октября, 16:55

Российский дизель снизит цены в США — глава американского Минфина раскрыл детали сделки

Бессент назвал выгодными для народа США поставки дизтоплива из России

Обложка © X / Treasury Secretary Scott Bessent

Обложка © X / Treasury Secretary Scott Bessent

Поставки дизельного топлива из России в США выгодны американским потребителям, поскольку помогут снизить цены на горючее. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Это соглашение выгодно для американского народа тем, что снижает цены на дизельное топливо», — сказал глава американского Минфина.

Бессент также отметил, что санкции против России не препятствуют договорённостям о поставках дизтоплива.

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Ранее Дональд Трамп поблагодарил Россию за готовность поставлять дизельное топливо и потребовал от американских нефтепереработчиков снизить цены на горючее. По данным Associated Press, договорённость о закупке российского дизеля стала неожиданным поворотом в политике Вашингтона. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американская сторона может дополнительно разъяснить договорённости о поставках топлива.

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Андрей Бражников
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