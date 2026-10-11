Российский дизель снизит цены в США — глава американского Минфина раскрыл детали сделки

Поставки дизельного топлива из России в США выгодны американским потребителям, поскольку помогут снизить цены на горючее. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Это соглашение выгодно для американского народа тем, что снижает цены на дизельное топливо», — сказал глава американского Минфина.

Бессент также отметил, что санкции против России не препятствуют договорённостям о поставках дизтоплива.