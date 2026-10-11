Российский дизель снизит цены в США — глава американского Минфина раскрыл детали сделки
Бессент назвал выгодными для народа США поставки дизтоплива из России
Обложка © X / Treasury Secretary Scott Bessent
Поставки дизельного топлива из России в США выгодны американским потребителям, поскольку помогут снизить цены на горючее. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.
«Это соглашение выгодно для американского народа тем, что снижает цены на дизельное топливо», — сказал глава американского Минфина.
Бессент также отметил, что санкции против России не препятствуют договорённостям о поставках дизтоплива.
Ранее Дональд Трамп поблагодарил Россию за готовность поставлять дизельное топливо и потребовал от американских нефтепереработчиков снизить цены на горючее. По данным Associated Press, договорённость о закупке российского дизеля стала неожиданным поворотом в политике Вашингтона. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американская сторона может дополнительно разъяснить договорённости о поставках топлива.
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