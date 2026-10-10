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Опубликовано 10 октября, 01:05

Ушаков: США могут разъяснить договорённости о поставках топлива

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков переадресовал американской стороне вопросы о возможных уступках Вашингтона Москве. Об этом он рассказал по итогам телефонного разговора российского и американского президентов.

«Вы знаете, американская сторона, мне кажется, даст определённые разъяснения на этот счёт дополнительно», — сказал Ушаков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. По словам американского лидера, ещё 500 тысяч тонн дизеля Россия должна поставить в ноябре, а затем — ещё миллион тонн. Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. Москва также приступила к досрочному снятию ограничений на экспорт дизельного топлива.

Ушаков раскрыл «кухню» телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября
Ушаков раскрыл «кухню» телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки российских нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки положительно скажутся на глобальной экономике. Энергетика стала одной из тем беседы двух лидеров. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты как в США, так и на мировой рынок.

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Тимур Хингеев
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