Ушаков: США могут разъяснить договорённости о поставках топлива

Помощник президента России Юрий Ушаков переадресовал американской стороне вопросы о возможных уступках Вашингтона Москве. Об этом он рассказал по итогам телефонного разговора российского и американского президентов.

«Вы знаете, американская сторона, мне кажется, даст определённые разъяснения на этот счёт дополнительно», — сказал Ушаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки российских нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки положительно скажутся на глобальной экономике. Энергетика стала одной из тем беседы двух лидеров. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты как в США, так и на мировой рынок.