Ушаков: США могут разъяснить договорённости о поставках топлива
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Помощник президента России Юрий Ушаков переадресовал американской стороне вопросы о возможных уступках Вашингтона Москве. Об этом он рассказал по итогам телефонного разговора российского и американского президентов.
«Вы знаете, американская сторона, мне кажется, даст определённые разъяснения на этот счёт дополнительно», — сказал Ушаков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия поставит на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива. По словам американского лидера, ещё 500 тысяч тонн дизеля Россия должна поставить в ноябре, а затем — ещё миллион тонн. Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую поставки дизеля российского происхождения на мировой рынок. Москва также приступила к досрочному снятию ограничений на экспорт дизельного топлива.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки российских нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки положительно скажутся на глобальной экономике. Энергетика стала одной из тем беседы двух лидеров. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты как в США, так и на мировой рынок.
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