В Кремле отвергли слова Ле Пен об угрозах: Песков заявил, что Россия не шантажирует Европу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг заявление Марин Ле Пен о том, что Москва пытается влиять на политику Франции с помощью угроз. Накануне французский политик вместе с Жорданом Барделлой заявила, что внешнюю политику страны не должны определять действия иностранных государств.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не представляет опасности ни для Парижа, ни для других европейских государств.

«РФ не угрожает ни Франции, ни одному государству в Европе. Об этом неоднократно говорил президент», — сказал Песков.

По его словам, у России нет споров с европейскими странами, которые могли бы стать причиной серьёзных разногласий.

«Поэтому РФ не представляет собой угрозы, не угрожает, не шантажирует», — заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что в Кремле категорически не согласны с подобными утверждениями и не принимают их.

Ранее Владимир Путин также заявил, что Россия не угрожает европейским государствам и не собирается этого делать. По словам президента, у Москвы нет оснований для конфликта со странами региона.