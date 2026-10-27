В Кремле ответили на слухи о подготовке разговора Путина с европейскими лидерами

В Кремле не стали ни подтверждать, ни опровергать сообщения о подготовке телефонных переговоров президента России Владимира Путина с финским лидером Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg.

«Не мог бы ни подтвердить, ни опровергнуть», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Bloomberg сообщило, что российский президент планирует обсудить украинское урегулирование с руководителями Финляндии и Норвегии. При этом предполагаемые сроки телефонных переговоров не называются.

Ранее Песков заявил, что Москва оценит способность Финляндии и Норвегии внести конструктивный вклад в мирный процесс. Поводом стало участие Стубба и Стёре в переговорах по Украине, состоявшихся 20 октября в Осло. Во встрече также участвовали Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Стороны обсуждали территориальные вопросы, гарантии безопасности Киеву, послевоенное восстановление страны и возможные пути завершения конфликта. Уже на следующий день Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге и передал российскому лидеру предложения, подготовленные по итогам консультаций в Норвегии.