В Кремле пока не ознакомились с докладом о последствиях выхода Армении из ЕАЭС

Армения пока остаётся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако власти страны взяли курс на сближение с Евросоюзом. В марте 2025 года парламент республики принял закон о начале процесса вступления в ЕС, а в августе 2026-го премьер-министр Никол Пашинян объявил о намерении подготовить официальную заявку на членство. Ереван рассчитывает расширить экономические и политические связи с Европой, одновременно сохраняя торговые отношения с Россией и другими странами ЕАЭС. Москва предупреждает, что одновременное членство в двух объединениях невозможно. Пашинян признаёт, что Армении в перспективе придётся сделать выбор, однако пока не видит оснований для выхода из ЕАЭС. В октябре он также заявил, что республика ещё не готова к вступлению в Евросоюз и нуждается в дополнительных реформах.