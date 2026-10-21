В Кремле пока не ознакомились с докладом о последствиях выхода Армении из ЕАЭС
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В Кремле на данный момент не успели ознакомиться с совместным докладом правительств стран Евразийского экономического союза, посвящённым последствиям возможной приостановки членства Армении в объединении. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не ознакомились. Пока не ознакомились», — кратко прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Life.ru сообщал, что лидеры стран ЕАЭС поручили подготовить доклад о последствиях возможного выхода Армении из объединения. Решение приняли в мае 2026 года, а рассмотрение документа запланировали на декабрь.
Армения пока остаётся членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако власти страны взяли курс на сближение с Евросоюзом. В марте 2025 года парламент республики принял закон о начале процесса вступления в ЕС, а в августе 2026-го премьер-министр Никол Пашинян объявил о намерении подготовить официальную заявку на членство. Ереван рассчитывает расширить экономические и политические связи с Европой, одновременно сохраняя торговые отношения с Россией и другими странами ЕАЭС. Москва предупреждает, что одновременное членство в двух объединениях невозможно. Пашинян признаёт, что Армении в перспективе придётся сделать выбор, однако пока не видит оснований для выхода из ЕАЭС. В октябре он также заявил, что республика ещё не готова к вступлению в Евросоюз и нуждается в дополнительных реформах.
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