В Кремле пока не стали раскрывать итоги поездки Дмитриева в США

Говорить о результатах поездки спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«О результатах пока говорить преждевременно», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать итоги визита Дмитриева в Соединённые Штаты.

Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным CNN, стороны обсуждали взаимодействие Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.