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Регион
Опубликовано 25 сентября, 09:37

В Кремле пока не стали раскрывать итоги поездки Дмитриева в США

Песков: Об итогах поездки Дмитриева в США говорить преждевременно

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Говорить о результатах поездки спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в США пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«О результатах пока говорить преждевременно», — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать итоги визита Дмитриева в Соединённые Штаты.

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Ранее Life.ru сообщал, что Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По данным CNN, стороны обсуждали взаимодействие Москвы и Вашингтона, а также урегулирование конфликта на Украине.

Больше новостей о международных переговорах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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