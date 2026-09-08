В Кремле предупредили Киев: каждый день делает переговорные условия только хуже

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал заявления из Верховной рады об ужесточении позиции Вашингтона. Причиной для вопроса стало мнение украинских парламентариев, которые заметили, что новые предложения США выглядят менее выгодно для Киева, чем предыдущие.

Представитель Кремля согласился с логикой такого развития событий. Он подчеркнул, что ухудшение переговорных позиций — это ожидаемый процесс, который продолжается уже давно.

«Безусловно, это можно и нужно ожидать. Не забывайте, что давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима», — заявил Песков.

При этом обсуждать конкретные параметры диалога и работу переговорных групп в администрации президента отказались. Там считают, что подобные процессы не должны быть публичными.

«Мы не хотели бы комментировать всё, что связано с усилиями переговорщиков. Всё должно происходить в тишине», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее депутат Рады Анна Скороход заявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Киев более жёсткие условия мирного соглашения, чем предлагались Украине ранее. По её словам, теперь от Киева требуют внесения изменений в Конституцию и официального признания утраченных территорий.

Напомним, Уиткофф и Кушнер на выходных посетили с дипломатической миссией Москву и Киев. В Кремле 5 сентября прошла их встреча с Владимиром Путиным, продлившаяся более трёх часов и получившая оценки «содержательная» и «конструктивная». Уже 6 сентября делегация впервые за время конфликта прибыла в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Главными темами визита стали возможные сценарии мирного урегулирования и дальнейшие шаги переговорного процесса, однако о достижении конкретных соглашений стороны не сообщили.