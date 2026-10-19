В Кремле признали гипотетическую возможность встречи Си, Путина и Трампа в КНР

Россия, США и Китай рассматривают возможность провести совместную встречу на высшем уровне с участием лидеров Владимир Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Однако стороны пока не договорились ни о самом саммите, ни о темах будущих переговоров. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью американской газете The Wall Street Journal.

«Пока нет чёткого понимания относительно самой встречи или её потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», — заявил представитель Кремля.

Таким образом, Москва, Вашингтон и Пекин допускают трёхсторонний формат переговоров, но конкретных договорённостей о проведении встречи пока нет. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) должен пройти 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поддержал идею трёхсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. При этом Путин подчеркнул, что для содержательного разговора стороны должны заранее согласовать круг вопросов, которые представляют интерес для России, Соединённых Штатов и Китая.