В отношении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса проводятся следственные действия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации вокруг главы региона.

Представителя Кремля спросили, что известно о происходящем с губернатором, поскольку на момент брифинга не было решения суда об избрании меры пресечения и указа президента об отрешении Чибиса от должности.

«Производятся следственные действия. В настоящий момент добавить нечего», — ответил Песков.

Напомним, 23 ноября МВД официально подтвердило задержание Чибиса. Губернатор стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, растрате бюджетных средств и незаконных валютных операциях. По версии следствия, речь идёт о хищении более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя, а также растрате свыше миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. 25 ноября Мещанский районный суд Москвы заключил Чибиса под стражу.