Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об аресте заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Юрия Грехова. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам, отвечая на вопрос о задержании высокопоставленного военного.

«К сожалению, не располагаю информацией на этот счёт», — сказал Песков.

О задержании генерал-полковника стало известно 26 ноября. Согласно судебной картотеке, 235-й гарнизонный военный суд Москвы избрал ему меру пресечения 25 ноября. Ходатайство об аресте направило Главное военное следственное управление СК России. Грехов занимает должность заместителя главкома ВКС по вооружению с 2021 года. До этого он служил на руководящих должностях в войсках противовоздушной и противоракетной обороны. В том же году ему присвоили звание генерал-полковника.

Причина уголовного преследования военного официально пока не раскрывается. Подробности дела и предъявленного обвинения не опубликованы.