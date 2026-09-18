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Опубликовано 18 сентября, 14:49

В Кремле заметили картину с надписью «Даёшь Киев!»

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

В кулуарах Президентского корпуса Кремля заметили картину с надписью «Даёшь Киев!». Об этом написал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

«Просто картина в кулуарах Президентского корпуса Кремля», — подписал снимок Юнашев.

На полотне изображён эпизод Великой Отечественной войны: советские бойцы переправляются через Днепр на плотах и лодках. На берегу установлен указатель с надписью: «ДАЁШЬ КИЕВ!».

Картина отсылает к событиям 1943 года, когда советские войска в ходе битвы за Днепр освободили Киев от немецкой оккупации.

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Ранее Life.ru рассказывал о ситуации на фронте к 18 сентября. Российские войска продвинулись в Запорожской и Харьковской областях, а также продолжили наступательные действия в ДНР.

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Наталья Афонина
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