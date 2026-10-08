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Опубликовано 8 октября, 11:27

В Кремле заявили об отсутствии перспектив мирного решения по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Перспективы скорого дипломатического разрешения украинского кризиса в настоящий момент отсутствуют. С таким заявлением перед журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что выход на политико-дипломатические договоренности сейчас не наблюдается. По его словам, на текущем этапе реальных подвижек в переговорном русле попросту нет.

При этом официальная Москва неизменно одобряет шаги зарубежных партнёров, направленные на содействие диалогу. Российская сторона готова воспринимать конструктивные международные усилия.

Однако реальных предпосылок к деэскалации пока не возникает. «Этого, к сожалению, пока не прослеживается», — резюмировал текущее положение дел Дмитрий Песков.

Таким образом, противостояние продолжается в прежнем ключе. До появления явной готовности второй стороны к конструктивным шагам ожидать старта продуктивного процесса не приходится.

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Ранее Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Путина к договорённостям по Украине. Американский лидер также говорил, что считает возможным достижение соглашения при готовности Киева.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Оксана Попова
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