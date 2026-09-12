В крестном ходе в честь Александра Невского приняли участие 90 тыс. человек

В Санкт-Петербурге в крестном ходе в честь святого благоверного князя Александра Невского приняли участие более 90 тысяч человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Правопорядок обеспечивали более 400 сотрудников полиции и представители других ведомств.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — сказала Волк.

Праздник связан с событием 12 сентября 1724 года, когда по приказу Петра Великого мощи князя перенесли из Владимира в Санкт-Петербург. Дата приурочена к годовщине Ништадтского мира, а с 2005 года включена в городской закон о праздниках и памятных датах.

Утром прошли литургии в Казанском кафедральном соборе и Александро-Невской лавре. Затем состоялось большое шествие и малый крестный ход с мощами из лавры на площадь Александра Невского. Там прошли молебен, возложение цветов к памятнику князю, чествование ветеранов — кавалеров ордена Александра Невского, а также парадное прохождение роты почётного караула и курсантов.

Ранее минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Запад» встретили в зоне СВО ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Для бойцов провели молебны в полевых храмах, после которых они смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы; ковчег также доставили на один из пунктов управления 1-й гвардейской танковой армии, где несколько военнослужащих попросили священника провести таинство крещения.