Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 15:45

В крестном ходе в честь Александра Невского приняли участие 90 тыс. человек

Участники Крестного хода в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Участники Крестного хода в Санкт-Петербурге. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

В Санкт-Петербурге в крестном ходе в честь святого благоверного князя Александра Невского приняли участие более 90 тысяч человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Правопорядок обеспечивали более 400 сотрудников полиции и представители других ведомств.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — сказала Волк.

Праздник связан с событием 12 сентября 1724 года, когда по приказу Петра Великого мощи князя перенесли из Владимира в Санкт-Петербург. Дата приурочена к годовщине Ништадтского мира, а с 2005 года включена в городской закон о праздниках и памятных датах.

Утром прошли литургии в Казанском кафедральном соборе и Александро-Невской лавре. Затем состоялось большое шествие и малый крестный ход с мощами из лавры на площадь Александра Невского. Там прошли молебен, возложение цветов к памятнику князю, чествование ветеранов — кавалеров ордена Александра Невского, а также парадное прохождение роты почётного караула и курсантов.

Святыни, корабли и тысячи людей: Петербург объединил три крестных хода в честь Александра Невского
Святыни, корабли и тысячи людей: Петербург объединил три крестных хода в честь Александра Невского

Ранее минобороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Запад» встретили в зоне СВО ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского. Для бойцов провели молебны в полевых храмах, после которых они смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы; ковчег также доставили на один из пунктов управления 1-й гвардейской танковой армии, где несколько военнослужащих попросили священника провести таинство крещения.

Больше новостей о православных праздниках и церковной жизни — в разделе «Религия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Ирина Волк
  • Александр Невский
  • православие
  • Религия
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar