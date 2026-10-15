В Кропивницком горят склады после массированного налёта беспилотников

В украинском городе Кропивницком Кировоградской области после серии ударов беспилотников возникли крупные пожары на складах и промышленных объектах. Как пишет SHOT, в атаке задействовали более 100 дронов.

Целями беспилотников «Герань» стали складские комплексы, логистические центры, транспортные и промышленные предприятия, а также железнодорожная инфраструктура региона. Среди объектов поражения называют аэродром «Гидросила АПМ». Местные жители характеризуют произошедшее как одну из наиболее масштабных атак на регион. В городе сообщают о многочисленных взрывах и сильном пожаре.

Одновременно взрывы прогремели в Кривом Роге и Днепропетровске. Сообщается об отсутствии электричества в отдельных районах Киева уже более 8 часов после ночных ударов по ТЭЦ.

Ранее Life.ru сообщал о том, что в Кропивницком произошёл крупный пожар после серии взрывов. В небо поднялся густой столб дыма, на месте происшествия заметно открытое пламя. На опубликованной фотографии с места событий видны клубы чёрного дыма и огонь.