В украинском Кропивницком после взрывов вспыхнул крупный пожар

В городе Кропивницком Кировоградской области Украины произошёл крупный пожар после серии взрывов. В небо поднялся густой столб дыма, на месте происшествия заметно открытое пламя. Об этом сообщило украинское издание «Страна», опубликовавшее фотографию с места событий.

На снимке видны клубы чёрного дыма и огонь. При этом журналисты не уточнили, какой именно объект загорелся и что стало причиной взрывов.

На момент публикации в Киеве и большинстве областей Украины, включая Кировоградскую, действовала воздушная тревога. Официальные сведения о масштабах повреждений пока не поступали.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 14 октября российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры Украины. По данным украинских Воздушных сил, во время атаки применялись около 130 беспилотников и 39 ракет различных типов, включая «Искандеры», «Цирконы» и «Ониксы». Минобороны России заявило об ударах по объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях, которые использовали в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса. В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили о перебоях с электроснабжением и введении графиков отключений. В Киеве и Харьковской области поступали сообщения о повреждении энергетических объектов, включая теплоэлектроцентрали и электростанции.