В Крыму объявляли режим ракетной опасности 3 октября

Тем временем шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке беспилотников на Белгород. В детскую областную клиническую больницу доставили четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика с осколочными ранениями ног. Ещё один пострадавший — 16-летний юноша. У него диагностировали проникающие ранения грудной клетки и живота, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Троих взрослых также госпитализировали с различными травмами. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.