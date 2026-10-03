В Крыму объявляли режим ракетной опасности 3 октября
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В Крыму объявляли ракетную опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
Сигнал поступил в 21:33 мск. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие. Через 15 минут ракетную опасность отменили.
Тем временем шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке беспилотников на Белгород. В детскую областную клиническую больницу доставили четырёхлетнюю девочку и 11-летнего мальчика с осколочными ранениями ног. Ещё один пострадавший — 16-летний юноша. У него диагностировали проникающие ранения грудной клетки и живота, его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Троих взрослых также госпитализировали с различными травмами. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
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