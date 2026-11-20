В Крыму вновь ввели временные ограничения подачи электроэнергии. Жители ряда населённых пунктов полуострова могут оставаться без света от трёх до шести часов. Соответствующее решение принято по команде федерального Системного оператора, сообщило госпредприятие «Крымэнерго».

Отключения уже затронули часть Евпатории и восемь населённых пунктов Ленинского района. Без электричества остались Бондаренково, Войково, Приозёрное, Марфовка, Прудниково, Пташкино, а также частично Глазовка и Курортное. В этих сёлах восстановить подачу электроэнергии рассчитывают примерно за три часа.

В Евпатории ограничения затронули улицы Демышева, Краевского, Приморскую, переулок Голикова и прилегающие территории. Позднее энергетики сообщили об отключениях в районах Слободки, Лимановки, вокзала, поликлиники, аттракционов и частично Курзала. Электричество также отсутствует на отдельных участках улиц Чапаева и 2-й Гвардейской.

В «Крымэнерго» предупредили, что при необходимости время отключений может увеличиться, а ограничения — распространиться на другие районы. В таком случае предприятие обещает публиковать дополнительные уведомления.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабной аварии на магистральных электросетях за пределами Крыма, произошедшей 3 ноября. Тогда перебои затронули Симферополь, Ялту, Керчь, Саки, Евпаторию и несколько районов республики. Из-за нехватки мощности в Симферополе частично остановились троллейбусы, а оператор связи «Миранда» ввёл аварийный роуминг для абонентов.