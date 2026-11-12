В Крыму женщине удалили 15-килограммовую опухоль, с которой она жила 10 лет
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В Симферополе хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко удалили 63-летней женщине опухоль весом 15 килограммов. Пациентка из Запорожской области прожила с огромным новообразованием около десяти лет, несмотря на боли, затруднённое дыхание и постоянный дискомфорт в животе, сообщает «Mash на волне».
Всё это время женщина не обращалась за медицинской помощью. Когда она наконец попала к врачам, специалисты гинекологического отделения предположили, что у неё сформировалась гигантская киста яичника. Однако во время операции выяснилось, что в забрюшинном пространстве находилась липосаркома.
Удаление опухоли оказалось сложным, но хирурги смогли справиться с задачей. Лечение осложнилось тромбозом нижних конечностей, поэтому к наблюдению за пациенткой подключились сосудистые хирурги.
Сейчас женщина уже вернулась домой. По имеющейся информации, операция позволила избавить её от новообразования, которое причиняло неудобства на протяжении многих лет.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Томске врачи удалили женщине гигантскую опухоль яичника объёмом 35 литров. Новообразование сдавливало внутренние органы пациентки и нарушало их работу. После сложной операции женщину выписали из больницы, ей предстоит дальнейшее лечение.