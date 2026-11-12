В Симферополе хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко удалили 63-летней женщине опухоль весом 15 килограммов. Пациентка из Запорожской области прожила с огромным новообразованием около десяти лет, несмотря на боли, затруднённое дыхание и постоянный дискомфорт в животе, сообщает «Mash на волне».

Всё это время женщина не обращалась за медицинской помощью. Когда она наконец попала к врачам, специалисты гинекологического отделения предположили, что у неё сформировалась гигантская киста яичника. Однако во время операции выяснилось, что в забрюшинном пространстве находилась липосаркома.

Удаление опухоли оказалось сложным, но хирурги смогли справиться с задачей. Лечение осложнилось тромбозом нижних конечностей, поэтому к наблюдению за пациенткой подключились сосудистые хирурги.

Сейчас женщина уже вернулась домой. По имеющейся информации, операция позволила избавить её от новообразования, которое причиняло неудобства на протяжении многих лет.