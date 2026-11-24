В Кургане сотрудники полиции вместе с местным жителем спасли 10-летнюю школьницу от нападения стаи бродячих собак. По факту происшествия возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео © Telegram/Ирина Волк

Инцидент произошёл утром 23 ноября в микрорайоне Восточный. Девочка шла по улице, когда на неё внезапно набросились бездомные псы. В этот момент мимо проезжали сотрудники патрульно-постовой службы.

Правоохранители бросились спасать ребёнка. К ним присоединился проходивший мимо мужчина. Вместе они отогнали агрессивных животных, после чего один из полицейских вызвал скорую помощь и связался с матерью школьницы.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Им предстоит дать правовую оценку работе должностных лиц, ответственных за своевременный отлов безнадзорных животных.

Напомним, накануне Life.ru сообщал о нападении стаи бродячих собак на людей и домашних питомцев в Казани. Одной из жертв агрессивных животных стал той-пудель, на спасение которого хозяйка потратила около 300 тысяч рублей. Несмотря на усилия ветеринаров, питомец погиб. По словам местных жителей, они уже два года безуспешно добиваются отлова опасной стаи.