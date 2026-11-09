В Курганской области суд оправдал сотрудника полиции, которого обвиняли в халатности после гибели задержанного в отделе МВД. Следствие считало, что дежурный ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, однако суд не обнаружил прямой связи между его действиями и произошедшей трагедией. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошёл в октябре 2024 года в Шадринске. Мужчину доставили в отдел полиции за мелкое хулиганство. В тот же день супруга передала ему личные вещи, которые сотрудник дежурной части досмотрел и разрешил отдать задержанному.

Более чем через сутки мужчину обнаружили мёртвым в помещении для задержанных. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении полицейского, посчитав, что тот допустил нарушения при проверке переданных вещей.

Однако суд установил, что к моменту трагедии обвиняемый уже закончил дежурство. За это время с задержанным взаимодействовали другие сотрудники полиции, в том числе следователь и оперативники.

В ходе разбирательства выяснилось, что первоначальный досмотр действительно был проведён ненадлежащим образом. Тем не менее суд не усмотрел прямой причинно-следственной связи между допущенным нарушением и смертью мужчины. Этого оказалось недостаточно для привлечения сотрудника МВД к уголовной ответственности.

В результате полицейского оправдали за отсутствием состава преступления и признали за ним право на реабилитацию. Гражданский иск потерпевшей оставили без рассмотрения.

Ранее Life.ru сообщал об оправдании участкового в Тверской области, которого обвиняли в халатности по делу о регистрации будущих фигурантов теракта в «Крокусе». Суд также не установил прямой связи между действиями сотрудника полиции и последующими событиями.

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Ранее Life.ru сообщал об оправдании участкового в Тверской области, которого обвиняли в халатности по делу о регистрации будущих фигурантов теракта в «Крокусе». Суд не установил прямой связи между действиями полицейского и последующими событиями. Оправдательный приговор устоял в апелляции.