Сапёры добровольческой бригады «БАРС-Курск» обезвредили взрывное устройство, заложенное под железнодорожные пути в Курской области. Из-за опасной находки движение пришлось приостановить примерно на десять часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира инженерно-сапёрного батальона с позывным Мирон.

По словам военнослужащего, российским специалистам регулярно приходится обследовать инфраструктуру из-за угрозы минирования. Он утверждает, что украинские подразделения используют для этого как дистанционные средства, так и диверсионно-разведывательные группы. Одно из последних обнаруженных устройств находилось непосредственно под рельсами.

В Минобороны России уточнили, что инженерные подразделения работают под прикрытием мобильных огневых групп. Их задача — защищать сапёров от возможных ударов беспилотников во время обследования местности. По информации ведомства, за сутки специалисты обезвреживают десятки взрывоопасных предметов, расчищая дороги и территории для передвижения жителей и проведения сельскохозяйственных работ.