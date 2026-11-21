В Курской области сапёры обезвредили взрывчатку на железнодорожных путях
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Сапёры добровольческой бригады «БАРС-Курск» обезвредили взрывное устройство, заложенное под железнодорожные пути в Курской области. Из-за опасной находки движение пришлось приостановить примерно на десять часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира инженерно-сапёрного батальона с позывным Мирон.
По словам военнослужащего, российским специалистам регулярно приходится обследовать инфраструктуру из-за угрозы минирования. Он утверждает, что украинские подразделения используют для этого как дистанционные средства, так и диверсионно-разведывательные группы. Одно из последних обнаруженных устройств находилось непосредственно под рельсами.
В Минобороны России уточнили, что инженерные подразделения работают под прикрытием мобильных огневых групп. Их задача — защищать сапёров от возможных ударов беспилотников во время обследования местности. По информации ведомства, за сутки специалисты обезвреживают десятки взрывоопасных предметов, расчищая дороги и территории для передвижения жителей и проведения сельскохозяйственных работ.
Ранее Life.ru сообщал, что девять человек, включая 12-летнего ребёнка, пострадали при атаке ВСУ на Курск. По словам губернатора Александра Хинштейна, мальчик оказался под завалами частного дома, а другие пострадавшие получили осколочные ранения в разных районах города. В результате атаки были повреждены жилые здания, автомобили, Арбитражный суд, городская библиотека, медицинский колледж и травмпункт. В нескольких местах вспыхнули пожары, жителей пострадавших домов временно разместили в пунктах временного размещения.