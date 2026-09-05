В Курской области за сутки сбили 209 украинских беспилотников

Силы ПВО за сутки сбили над Курской областью 209 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

За это время, по словам главы региона, ВСУ также 64 раза применили артиллерию по отселённым районам, ещё 27 атак были совершены беспилотниками со взрывными устройствами.

В результате ударов пострадали два мирных жителя. В селе Колячек Хомутовского района ранения получил 70-летний мужчина, а в Рыльске пострадала 16-летняя девушка — у неё диагностировали ссадину спины.

Повреждения зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах. Пострадали жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. В посёлке Георгиевский после пожара был уничтожен дом.

В Кореневском районе повреждение получил объект энергетики. Электроснабжение удалось восстановить по резервной схеме. Особенно много разрушений зафиксировано в Рыльске и Рыльском районе, где повреждены автомобили, фасады и остекление домов.

Погибших в результате атак за этот период нет, подчеркнул Хинштейн.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на окраине Курска. В тот же день FPV-дрон атаковал автомобиль в селе Колячек, где получил ранение 70-летний мужчина. На местах ударов работали оперативные службы.