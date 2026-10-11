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Опубликовано 11 октября, 20:15

В Курской области женщина пострадала при ударе дрона по административному зданию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В селе Малогнеушево Рыльского района Курской области беспилотник атаковал административное здание, в результате чего пострадала 51-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В селе Малогнеушево дрон атаковал административное здание. Ранена 51-летняя женщина. У неё акубаротравма», — написал глава региона.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. По словам Хинштейна, госпитализация ей не потребовалась: дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно, под наблюдением врачей.

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Ранее Life.ru сообщал, что при атаках беспилотников на Курскую область пострадали пять мирных жителей. В частности, 5 октября между Рыльском и селом Крупец дрон ударил по легковому автомобилю, ранив четырёх человек. Ещё один мужчина получил осколочные ранения головы и груди в деревне Бирюковка Большесолдатского района.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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