В Курской области женщина пострадала при ударе дрона по административному зданию

В селе Малогнеушево Рыльского района Курской области беспилотник атаковал административное здание, в результате чего пострадала 51-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«В селе Малогнеушево дрон атаковал административное здание. Ранена 51-летняя женщина. У неё акубаротравма», — написал глава региона.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь. По словам Хинштейна, госпитализация ей не потребовалась: дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно, под наблюдением врачей.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаках беспилотников на Курскую область пострадали пять мирных жителей. В частности, 5 октября между Рыльском и селом Крупец дрон ударил по легковому автомобилю, ранив четырёх человек. Ещё один мужчина получил осколочные ранения головы и груди в деревне Бирюковка Большесолдатского района.