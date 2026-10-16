В Кузбассе экс-глава золотого прииска получил условный срок за ущерб в 900 млн

Бывшего руководителя золотого прииска в Кузбассе приговорили к двум годам лишения свободы условно за экологический ущерб на сумму более 900 миллионов рублей. Мужчина незаконно допустил добычу золота на лесных участках, повредив почву на площади почти 36 гектаров. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

По данным ведомства, 47-летний осуждённый занимал должность исполнительного директора подразделения горнодобывающей компании. С ноября 2023 года по июль 2025-го он без необходимого разрешения допустил разработку месторождений россыпного золота в Таштагольском округе.

Работы велись не только на арендованной территории, но и за её пределами, включая особо защитные участки лесов. В результате оказался повреждён почвенный покров на площади 35,9 гектара. Общий ущерб окружающей среде превысил 900 миллионов рублей.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ по статье 246 УК РФ. Помимо двух лет условного лишения свободы, ему назначили испытательный срок продолжительностью один год и на такой же период запретили заниматься определёнными видами деятельности.

При этом бывший руководитель предприятия полностью признал вину и возместил причинённый природе ущерб. Расследование проводилось при взаимодействии прокуратуры и регионального управления Следственного комитета.

Ранее Life.ru рассказывал, что с бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова и других ответчиков взыскали 3,9 миллиарда рублей за экологический ущерб. Такое решение принял суд Челябинской области в октябре 2025 года. Основанием для взыскания стал прорыв дамбы на Светлинском месторождении, произошедший весной 2024 года.