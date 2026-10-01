В Кузбассе успешно прооперировали 100-летнего пациента с переломом бедра

Врачи Кемеровской городской клинической больницы № 11 успешно прооперировали 100-летнего пациента с переломом бедренной кости. После лечения мужчину уже выписали, сообщил министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Пациент поступил в травматологическое отделение с чрезвертельным переломом правой бедренной кости. По словам Тарасова, подобные травмы часто встречаются у пожилых людей из-за возрастной хрупкости костей.

Несмотря на возраст пациента и сопутствующие риски, врачи приняли решение провести хирургическое вмешательство.

Мужчине выполнили интрамедуллярный остеосинтез. При такой операции металлический стержень через небольшой разрез устанавливают внутри кости, чтобы зафиксировать её повреждённые части.

«Провели интрамедуллярный остеосинтез — это малоинвазивная операция, при которой в кость через небольшой разрез вводят металлический стержень, фиксирующий отломки изнутри. Вмешательство прошло успешно. Пациента почтенного возраста выписали», — сообщил Тарасов.

Министр отметил, что с возрастом даже незначительные падения и ушибы могут приводить к переломам. В данном случае после операции пациент смог покинуть больницу.

Ранее в Самаре медики осуществили уникальную операцию на 101-летнем пациенте с тяжёлым воспалением клиновидной пазухи. Самарский государственный медицинский университет сообщает, что подобное вмешательство у человека столь преклонного возраста не проводилось ранее в мировой практике.