Следователи выявили предполагаемые махинации с обслуживанием водопроводных сетей в кузбасском городе Осинники. По уголовному делу о мошенничестве задержали первого заместителя главы муниципалитета Алексея Глумова. Ущерб городскому бюджету оценивается в 12 миллионов рублей.

По данным регионального Следственного комитета, нарушения относятся к 2019 году, когда чиновник руководил местным «Водоканалом». Тогда администрация заключала контракты на обслуживание сетей холодного водоснабжения, хотя оплачивать эти работы должно было само предприятие.

Следствие считает, что Глумов вместе с предполагаемыми сообщниками причастен к 15 эпизодам мошенничества. Всего по делу проходят четыре человека. Первого замглавы города заключили под стражу, информация о мерах пресечения для остальных фигурантов пока не раскрывается.

О задержании чиновника первоначально сообщил портал NGS42.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник издания утверждал, что уголовное дело связано со сферой ЖКХ, а обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

До назначения первым заместителем главы Осинников Глумов некоторое время исполнял обязанности градоначальника. Это произошло после задержания его предшественника Игоря Романова.

Кроме того, чиновник ранее возглавлял городскую «Дирекцию ЖКХ» и муниципальный «Водоканал», который впоследствии признали банкротом. Правоохранители продолжают расследование. Окончательную правовую оценку действиям обвиняемых должен дать суд.

Похожие уголовные дела ранее возбуждали против руководителей других российских муниципалитетов. Как сообщал Life.ru 9 октября, в Якутии арестовали главу города Алдана, обвиняемого в мошенничестве с бюджетными средствами. По версии следствия, администрация перечислила предпринимателю 1,8 миллиона рублей за установку арт-объекта, хотя работы уже были оплачены спонсорами. Фигурантами расследования также стали заместитель градоначальника и руководитель коммерческой организации.