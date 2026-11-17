В столице Тувы разыскивают мальчика, который убежал от матери после ссоры возле бизнес-центра «Кызыл». Ребёнок исчез 17 ноября, его местонахождение пока неизвестно. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, несовершеннолетний находился вместе с матерью на лестнице у входа в здание. После конфликта мальчик убежал, и с тех пор сведений о его местонахождении не поступало.

На вид пропавшему около десяти лет. Его рост составляет примерно 130 сантиметров, телосложение худощавое.

В день исчезновения мальчик был одет в короткую чёрную куртку, спортивную шапку такого же цвета и чёрные спортивные брюки. Особая примета — коричневые монгольские сапоги, украшенные национальными узорами.