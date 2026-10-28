В Lada отказали пять раз, а Bentley взяла: Как россиянин стал дизайнером автомобилей за $500 тысяч

Российский автодизайнер Илья Разумов, которому пять раз отказали в Lada, сумел устроиться в британскую Bentley и принять участие в создании эксклюзивного суперкара стоимостью 500 тысяч долларов. О неожиданном повороте своей карьеры выпускник Московского политехнического университета рассказал в интервью Autonews.ru.

По словам Разумова, во время учёбы и после получения диплома он неоднократно пытался попасть на стажировку или работу к российским автопроизводителям. Однако его кандидатуру отклонили не только в Lada, но и в Aurus и «Москвиче». Как вспоминает дизайнер, компании считали его профессиональный уровень недостаточным, а представленные работы — любительскими.

Не получив возможности начать карьеру на родине, молодой специалист сосредоточился на зарубежном автопроме. Он прошёл четыре стажировки: две в Porsche, по одной в Audi и Volkswagen. После этого Разумова приняли в Bentley Motors, где он теперь занимается внешним обликом будущих автомобилей марки.

Первой серийной работой россиянина стал Bentley Supersports, представленный в Нью-Йорке в ноябре 2025 года. Выпуск модели ограничен 500 экземплярами. Разумов отвечал за дизайн экстерьера, а компания даже включила его авторские эскизы с подписью в официальный пресс-релиз.

При этом путь к успеху не обошёлся без разочарований. Во время стажировки в Audi в 2020 году проект Разумова дошёл до финала внутреннего конкурса, но уступил работе опытного сотрудника. По словам дизайнера, его вариант выглядел более агрессивным и футуристичным, тогда как победивший проект оказался проще для серийного производства.

Разумов также развеял представление о баснословных заработках в премиальном автопроме. По его оценке, рядовые дизайнеры получают среднюю или немного выше средней зарплату в стране работы. Серьёзного роста доходов можно ожидать лишь спустя 10–15 лет, заняв руководящую должность.

Главным условием международной карьеры специалист назвал практический опыт. Он убеждён, что даже хороший диплом без стажировок не гарантирует трудоустройства в крупный зарубежный автоконцерн.

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