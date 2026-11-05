Депутату латвийского сейма Андрею Пагору грозит разбирательство в парламентской комиссии по этике из-за видеоролика на русском языке. Спикер парламента Эдвардс Смилтенс и другие члены президиума потребовали проверить действия политика и при наличии нарушений применить санкции, сообщает латвийский портал LSM.

Поводом стала запись, которую представитель партии «Суверенная власть / Объединение младолатышей» опубликовал в TikTok 3 ноября, в первый рабочий день сейма 15-го созыва. Находясь в зале заседаний, Пагор рассказал на русском языке о предстоящей работе парламента. В тот же день он вместе с другими депутатами принёс присягу.

Позднее ролик исчез из аккаунта политика, однако его копии продолжили распространяться в соцсетях. Сам Пагор объяснил, что хотел рассказать избирателям о работе парламента и не знал о действующих языковых ограничениях. По его словам, видео было снято ещё до принесения присяги. Депутат пообещал больше так не поступать.

Однако руководство сейма сочло его действия противоречащими депутатской присяге и этическому кодексу. С мая 2025 года парламентарии обязаны использовать государственный язык при общении друг с другом и с жителями Латвии в помещениях Сейма.

Смилтенс подчеркнул, что латышский язык является основой государства, а депутаты обязаны укреплять его статус. По мнению спикера, обращение к гражданам на русском языке из парламентского зала свидетельствует о неуважении к принесённой присяге.

Ранее Life.ru рассказывал, что против Андрея Пагора уже возбуждали административное дело из-за плаката на русском языке. В мае 2026 года полиция заинтересовалась объявлением о субботнике на братских захоронениях с надписью «Субботник. Кто, если не мы». Тогда политик ещё был депутатом Елгавской думы.