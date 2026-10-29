В Латвии задержали советника премьера по делу о махинациях с деньгами ЕС

В Латвии разгорелся скандал вокруг ближайшего окружения премьер-министра Андриса Кулбергса. Правоохранители задержали его советника Мартиньша Бренциса в рамках расследования возможных махинаций с европейскими средствами на сумму свыше 1,4 миллиона евро. Глава правительства уже отстранил чиновника от исполнения обязанностей. Об этом сообщает агентство LETA.

Задержание связано с уголовным делом о предполагаемом мошенничестве при проведении государственных закупок и злоупотреблении служебным положением. По поручению Европейской прокуратуры сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски в рамках проверки расходования средств ЕС на проект в Алуксненском крае.

В центре внимания следствия оказалось строительство трёх производственных объектов, предназначенных для сдачи в аренду предпринимателям. На реализацию проекта планировалось привлечь более 1,4 миллиона евро из Европейского фонда регионального развития.

По установленным правилам будущие арендаторы должны были определяться на открытых торгах, обеспечивающих равные условия для всех участников. Однако, по версии следствия, муниципальные чиновники и представители местного бизнеса могли заранее договориться, кому достанутся новые помещения.

Следователи предполагают, что ответственные органы ввели в заблуждение, а производственные здания фактически возвели под интересы заранее выбранных компаний. Подобная схема, как считают в Европейской прокуратуре, могла нанести ущерб финансовым интересам как Латвии, так и Евросоюза.

Во время следственных мероприятий правоохранители изъяли документы и наличные деньги. Кроме того, была обнаружена и изъята амуниция. Расследование продолжается, окончательные выводы о виновности фигурантов пока не сделаны.

Для латвийского правительства произошедшее стало серьёзной кадровой проблемой. Премьер-министр Андрис Кулбергс рассказал, что узнал о действиях правоохранителей только утром 28 октября. По его предварительной оценке, претензии следствия могут касаться прежней профессиональной деятельности Бренциса, а не его работы в правительстве.

После получения информации о задержании глава кабмина распорядился отстранить советника от должностных обязанностей. Кулбергс подчеркнул, что в случае установления ответственности сотрудников его аппарата необходимые решения последуют незамедлительно.

Бренцис начал работать в канцелярии премьер-министра 1 июня 2026 года. До этого он занимал руководящие должности в государственных структурах, связанных с распределением европейского финансирования, включая Центральное агентство финансов и контрактов. Также он работал в нескольких министерствах и входил в совет Латвийского университета.

Примечательно, что Бренцис был избран депутатом нового состава латвийского парламента. Таким образом, расследование затронуло политика, связанного не только с аппаратом действующего премьера, но и с будущей работой Сейма.

Уголовное производство Европейская прокуратура начала ещё 11 февраля 2026 года. Пока следствие устанавливает обстоятельства предполагаемых нарушений и круг причастных лиц. Сам факт задержания не означает признания Бренциса виновным.