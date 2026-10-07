В Латвии заявили о прорыве через границу группы в масках из Белоруссии

Около 20 нелегальных мигрантов пытались попасть в Латвию со стороны Белоруссии при помощи группы людей в масках. Они угрожали латвийским военнослужащим, однако пограничники их остановили. Об этом сообщил глава МВД Латвии Янис Домбрава в соцсети X.

По словам министра, неизвестные сначала пытались силой переправить мигрантов на территорию Латвии. После того как пограничники им помешали, группа вернулась на территорию республики. Люди повредили распределительный щит, забрали камеры и затем ушли обратно в Белоруссию.

«На территорию Латвии проникли люди в масках; они повредили распределительный шкаф и похитили камеры, после чего вернулись на территорию Белоруссии до прибытия пограничного патруля», — указал Домбрава.

Латвийские власти предупредили Белоруссию о возможных более серьёзных последствиях подобных происшествий.

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия запустила специальную операцию «Оборотень» для усиления охраны границы с Белоруссией на фоне нелегальной миграции. В рамках операции власти объединили работу пограничников и других силовых служб, чтобы пресекать незаконные попытки пересечения границы.