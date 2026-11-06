В Тихвине Ленинградской области домушник украл у 92-летней пенсионерки 50 тысяч рублей, заменив её сбережения сувенирными купюрами. Вместо настоящих денег пожилая женщина обнаружила в шкатулке «билеты банка приколов». Подозреваемого задержали в тот же день, сообщили в региональном главке МВД, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Пропажу пенсионерка обнаружила 3 ноября. Неизвестный проник в её двухкомнатную квартиру в первом микрорайоне города и добрался до спальни, где хранились деньги. Забрав наличные, он оставил вместо них шуточные банкноты.

Женщина обратилась в полицию около 10 утра. Оперативники уголовного розыска установили предполагаемого похитителя и уже в 21:05 задержали его возле дома № 2 на улице Борисова. Подозреваемым оказался 43-летний житель Тихвина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба гражданину.