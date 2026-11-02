Пятилетний Глеб из Ленинградской области уже больше месяца находится в коме после остановки сердца при оказании экстренной помощи. Его мать винит во всём медиков, передаёт 78.ru.

29 сентября мальчик проснулся в деревне Малое Карлино Ломоносовского района с хриплым дыханием и сильной слабостью. Альбина вызвала скорую. После инъекции и ингаляции ребёнку, по её словам, полегчало: он спокойно дышал и играл в телефоне.

Однако первая бригада сама запросила приезд коллег. Прибывшие специалисты установили катетер и, как утверждает женщина, ввели адреналин. Вскоре сердце Глеба остановилось. Реанимация позволила восстановить сердцебиение, но в сознание мальчик не пришёл.

Сейчас ребёнок находится в больнице на искусственной вентиляции лёгких. Мать рассказала об отёке мозга и лёгких.

«Врачи говорят, что и не придёт (в сознание), так как мозг сильно пострадал. Мой здоровый ребёнок превратился в глубокого инвалида», — сказала женщина.

13 октября Альбина направила обращения в прокуратуру и другие ведомства. Ответов, утверждает она, до сих пор нет. Женщина также жалуется, что ей не предоставляют меддокументы для консультаций с другими специалистами. Единственная бумага у неё на руках — сопроводительный лист скорой. По словам матери, хронических заболеваний у сына прежде не было.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после отказа скорой госпитализировать 16-летнюю девушку. Подросток попала в реанимацию после резкого ухудшения состояния.