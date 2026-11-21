В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности после масштабной воздушной атаки, в ходе которой силы противовоздушной обороны уничтожили 80 украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, угроза со стороны беспилотных летательных аппаратов миновала, поэтому ранее объявленный сигнал тревоги снят.

В течение ночи и утра число перехваченных воздушных целей неоднократно увеличивалось. Ранее Дрозденко сообщал о 73 сбитых аппаратах, однако к моменту завершения атаки показатель вырос ещё на семь.

Ранее 21 ноября Life.ru сообщал об уничтожении 73 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Тогда Александр Дрозденко предупреждал, что последствия ночного налёта ещё уточняются, а отмену сигнала воздушной опасности ожидают в ближайшее время.