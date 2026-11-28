Власти Ленинградской области организовали обогрев и помощь с ночлегом для более чем 50 человек, не успевших вернуться из Ивангорода в эстонскую Нарву из-за затора на КПП соседнего государства. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в «Максе».

Перед предстоящим закрытием границы многие жители Нарвы отправились пешком через мост Дружбы в Ивангород, чтобы навестить родственников. Однако, по словам губернатора, из-за медленной работы эстонских пограничников люди рисковали провести всю ночь на улице при температуре около минус пяти градусов.

«Этих людей мы, разумеется, не бросим. К пункту пропуска подан автобус, в котором можно согреться», — написал Дрозденко.

Для ожидающих своей очереди на пересечение границы всю ночь будет работать кафе. Власти также помогают людям заселиться в местных гостиницах. К настоящему моменту всех удалось разместить в тепле, отметил губернатор.

При необходимости спасатели готовы оборудовать дополнительные пункты обогрева и обеспечить людей горячим питанием, добавил он.