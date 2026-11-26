Возможное закрытие границы между Эстонией и Россией может серьёзно осложнить жизнь семей, чьи родственники находятся по разные стороны рубежа. Жители опасаются потерять возможность регулярно навещать близких, ездить на лечение и поддерживать привычные бытовые связи. О ситуации рассказала спецкор KP.ru, пообщавшаяся с жителями Эстонии и изучившая обсуждения в социальных сетях.

Одной из проблем уже стали длительные очереди на пограничных переходах. Русскоязычная жительница Эстонии Лилия Куск рассказала, что её супруг недавно потратил около 30 часов на пересечение границы из России. По её словам, раньше аналогичная процедура занимала не более часа.

Женщина утверждает, что эстонские пограничники пропускают людей очень медленно. Путешественники вынуждены дежурить в очередях, чтобы иметь возможность согреться и отдохнуть. Некоторые ожидают своей очереди в гостиницах, другие остаются в помещениях ожидания или на нейтральной территории.

Особенно тяжело такие ограничения переносят пожилые люди и семьи с детьми.

Почему русскоязычные жители покидают Эстонию

Лилия Куск рассказала, что её семья ещё около полугода назад решила переехать в Россию. Одной из причин стали изменения в образовательной системе Эстонии и положение русскоязычного населения.

По её словам, после перехода школ на обучение на эстонском языке детям, не владеющим им в достаточной степени, стало сложнее учиться. Семья решила перевести ребёнка на дистанционное обучение в российскую школу. Женщина утверждает, что после этого к ним домой приходили представители социальных служб с вопросами о посещении ребёнком учебного заведения.

Она также заявила о проблемах с трудоустройством русскоязычных специалистов и сокращениях на предприятиях. По её оценке, происходящие изменения заставляют часть жителей задумываться о переезде.

При этом семья Лилии специально приобрела жильё в России недалеко от границы, чтобы продолжать навещать оставшихся в Эстонии пожилых родителей. Теперь ограничения на пересечение рубежа могут сделать такие поездки значительно сложнее.

Подобные истории обсуждают и другие жители республики. Некоторые опасаются, что после закрытия пограничных переходов не смогут регулярно помогать пожилым родственникам.

Одна из участниц обсуждения рассказала, что её 87-летняя мать живёт в Эстонии и нуждается в постоянном уходе. Женщина каждую неделю приезжает к ней из России, поскольку пожилая родственница самостоятельно не справляется с повседневными делами.

Другие жители обращают внимание на финансовые последствия ограничений. По их словам, поездки через третьи страны потребуют значительно больше времени и денег. Особенно тяжёлым такое изменение станет для пенсионеров, чьи выплаты в основном расходуются на жильё, лекарства и питание.

Некоторые пользователи также опасаются последствий для экономики приграничных городов. В частности, жители Нарвы напоминают, что местная инфраструктура, магазины и заведения общественного питания во многом ориентировались на поток людей, пересекающих границу.

В социальных сетях разгорелись споры между сторонниками ограничений и теми, кто считает их чрезмерными. Часть комментаторов призывает русскоязычных жителей переезжать в Россию, однако другие напоминают, что Эстония является их родиной, где они родились, работают и воспитывают детей.

Что ответили власти Эстонии

Недовольство решениями правительства выразила и русскоязычная жительница республики Маргаритта Чебанова. В своём обращении она заявила, что закрытие границы может разделить семьи, лишить людей возможности получать медицинскую помощь и осложнить поездки к родственникам.

На публикацию отреагировал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Он заявил, что ответственность за возникшие трудности лежит на действиях России, а эстонские власти вынуждены принимать меры в интересах безопасности.