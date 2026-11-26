Городские власти Нарвы намерены добиваться от правительства Эстонии гуманитарного коридора через российскую границу. Поводом стало решение Таллина с 1 декабря на полгода прекратить автомобильное и пешеходное сообщение с Россией. Об этом «Известиям» рассказал председатель правящей фракции Plaan B Narva Антон Николаев.

По его словам, как минимум у половины жителей Нарвы есть близкие родственники в России. Переговоры с правительством ведёт мэр города Яан Тоотс. Николаев считает, что возможность навещать родных должна сохраниться хотя бы для тех, кому необходимо заботиться о пожилых членах семьи.

В Эстонии уже собрали около 3,6 тыс. подписей под петицией за семейные и гуманитарные исключения. При этом закрытие границы грозит ударить по экономике приграничных районов: премьер-министр Кристен Михал оценивает возможные ежегодные потери в €500–600 тыс.