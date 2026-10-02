Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября, 00:49

В Ленобласти в ДТП со скорой пострадали четыре человека

Обложка © «Макс» / МЧС Ленинградской области

Обложка © «Макс» / МЧС Ленинградской области

ДТП с участием трёх автомобилей произошло вечером на Ленинградском шоссе в Гатчине. Четыре человека получили травмы, сообщило управление МЧС России по Ленинградской области.

  • В Ленобласти произошло ДТП со скорой. Фото © «Макс» / МЧС Ленинградской области
    В Ленобласти произошло ДТП со скорой. Фото © «Макс» / МЧС Ленинградской области
  • В Ленобласти произошло ДТП со скорой. Фото © «Макс» / МЧС Ленинградской области
    В Ленобласти произошло ДТП со скорой. Фото © «Макс» / МЧС Ленинградской области

В Ленобласти произошло ДТП со скорой. Фото © «Макс» / МЧС Ленинградской области

1 / 2

Авария произошла в 21:52. Столкнулись грузовой и легковой автомобили, а также машина скорой медицинской помощи. Среди пострадавших оказались двое сотрудников скорой. На месте происшествия работала дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части 18-го пожарно-спасательного отряда.

Водитель во Владивостоке принял на себя удар фуры с отказавшими тормозами
Водитель во Владивостоке принял на себя удар фуры с отказавшими тормозами

Ранее во Владивостоке шесть человек пострадали в массовой аварии. Среди них два гражданина Китая. Пострадавших доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. У спускавшегося по улице Спиридонова грузовика отказали тормоза. Он задел несколько легковушек и автобус, пока не врезался в двигавшийся навстречу большегруз. Всего повреждения получили 11 автомобилей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar