В Ленобласти в ДТП со скорой пострадали четыре человека

ДТП с участием трёх автомобилей произошло вечером на Ленинградском шоссе в Гатчине. Четыре человека получили травмы, сообщило управление МЧС России по Ленинградской области.

Авария произошла в 21:52. Столкнулись грузовой и легковой автомобили, а также машина скорой медицинской помощи. Среди пострадавших оказались двое сотрудников скорой. На месте происшествия работала дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части 18-го пожарно-спасательного отряда.

Ранее во Владивостоке шесть человек пострадали в массовой аварии. Среди них два гражданина Китая. Пострадавших доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2. У спускавшегося по улице Спиридонова грузовика отказали тормоза. Он задел несколько легковушек и автобус, пока не врезался в двигавшийся навстречу большегруз. Всего повреждения получили 11 автомобилей.