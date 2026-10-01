Водитель во Владивостоке принял на себя удар фуры с отказавшими тормозами
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Увидев несущийся навстречу грузовик, водитель большегруза Юсуф Каюмов решил остановить его своей машиной, чтобы избежать дальнейших столкновений. Мужчина рассказал ТАСС, что пошёл на это осознанно.
«Грузовик несётся — увидел, что на встречку он едет. Что делать? У меня впереди вот эта машина — микроавтобус. Он заскочил, протаранил его, и я уже принял решение, что надо остановиться — чтобы больше ничего [не случилось]», — рассказал Каюмов.
По его словам, грузовик двигался навстречу со скоростью около 60 км/ч. После столкновения большегруз сильно пострадал. Каюмов считает, что более высокая кабина помогла водителю пережить удар.
Массовое ДТП произошло утром 1 октября на улице Шепеткова во Владивостоке. По предварительным данным, у спускавшегося по улице Спиридонова грузовика отказали тормоза, после чего машина задела несколько легковушек и автобус и выехала навстречу другому большегрузу. Всего повреждения получили 11 автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое граждан Китая. Пострадавших доставили во Владивостокскую клиническую больницу № 2, где врачи оценили их состояние и оказали необходимую помощь.
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