Водитель во Владивостоке принял на себя удар фуры с отказавшими тормозами

Увидев несущийся навстречу грузовик, водитель большегруза Юсуф Каюмов решил остановить его своей машиной, чтобы избежать дальнейших столкновений. Мужчина рассказал ТАСС, что пошёл на это осознанно.

«Грузовик несётся — увидел, что на встречку он едет. Что делать? У меня впереди вот эта машина — микроавтобус. Он заскочил, протаранил его, и я уже принял решение, что надо остановиться — чтобы больше ничего [не случилось]», — рассказал Каюмов.

По его словам, грузовик двигался навстречу со скоростью около 60 км/ч. После столкновения большегруз сильно пострадал. Каюмов считает, что более высокая кабина помогла водителю пережить удар.