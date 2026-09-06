В лес вместо магазина: как сэкономить 116 тысяч рублей на сборе грибов, ягод и орехов
Экономист Толкачёв: Сбор грибов и ягод сэкономит семье до 116 тысяч за сезон
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Самостоятельный сбор грибов, ягод, трав и орехов поможет сэкономить семейному бюджету около 116 тысяч рублей за сезон с мая по октябрь, подсчитал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв. По его оценке, наибольшую выгоду приносят грибы — до 80 тысяч рублей.
«Экономия реальна, но она требует времени, знаний и физических усилий. Это не пассивный доход, а полноценная замена похода в магазин на поход в лес», — отметил собеседник РИАМО.
Опытная семья способна собрать за сезон 100–200 килограммов грибов, около 30–40 килограммов лесных ягод. Сократить зимние расходы также позволят самостоятельно засоленные и маринованные грибы, а также заготовленные травяные чаи и зелень, резюмировал эксперт.
Однако важно помнить, что домашние заготовки могут стать смертельно опасными при неправильном приготовлении. Ранее специалисты предупредили о риске ботулизма и дали советы, как безопасно консервировать овощи и грибы на зиму.
Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.