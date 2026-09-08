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Опубликовано 8 сентября, 03:55

В Лесосибирске 72-летний водитель Nissan погиб после удара о столб

Обложка © «Макс» / МВД 24

Обложка © «Макс» / МВД 24

В Лесосибирске Красноярского края автомобиль Nissan съехал с дороги и врезался в столб. Находившийся за рулём 72-летний мужчина погиб. Об этом сообщили в МВД в «Максе».

В Лесосибирске Nissan съехал с дороги и врезался в столб. Видео © «Макс» / МВД 24

Водитель скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и причины, по которым иномарка оказалась за пределами проезжей части.

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Виталий Приходько
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