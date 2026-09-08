В Лесосибирске 72-летний водитель Nissan погиб после удара о столб

В Лесосибирске Красноярского края автомобиль Nissan съехал с дороги и врезался в столб. Находившийся за рулём 72-летний мужчина погиб. Об этом сообщили в МВД в «Максе».

В Лесосибирске Nissan съехал с дороги и врезался в столб. Видео © «Макс» / МВД 24

Водитель скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии и причины, по которым иномарка оказалась за пределами проезжей части.

Ранее блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублёвке, находясь в BMW X6 вместе с супругой Верой Бонд. По его словам, после столкновения двух автомобилей один из них отбросило в его кроссовер. Всего в аварии участвовали четыре машины, предварительно, никто не пострадал.