Во французском городе Лион протестующие подожгли вход в лицей Эдуара Эррио, внутри которого находились более тысячи учащихся. Всех эвакуировали. Об этом сообщил мэр 6-го округа Лиона Самюэль Сулье в интервью LCI.

В Лионе подожгли лицей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samuel_soulie

По его словам, возгорание началось после того, как участники акции подожгли мусорные баки и электросамокаты, которыми перекрывали вход в учебное заведение. Огонь перекинулся на дверь и фасад здания. Пожарным удалось справиться с пламенем, никто не пострадал. Сулье заявил, что поджог был преднамеренным и создал угрозу для жизни находившихся в лицее людей. Его также возмутила реакция некоторых очевидцев, которые, по его словам, радовались пожару.

«Лицей «Эррио» горит вместе со студентами внутри, а некоторые ликуют... У меня нет слов, чтобы выразить своё глубокое возмущение! Спасибо пожарным и сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место, чтобы обеспечить безопасность учеников и преподавателей», — пишет мэр в личном блоге.

Ещё один инцидент произошёл в коммуне Френ. Неизвестные проникли на территорию лицея Фредерика Мистраля, подожгли мусорные корзины и пытались запустить пиротехнические изделия. Учащихся эвакуировали, занятия прекратили до конца дня. Из-за происшествия учебный процесс пришлось перевести в дистанционный формат как минимум до полудня субботы, 7 ноября.

Ранее зампред СБ РФ Дмитрий Медведев прокомментировал поджог лицея во французском Лионе, вспомнив сравнение Европы с «цветущим садом». Политик задался вопросом, насколько привлекательным выглядит такой сад на фоне происходящих во Франции беспорядков. Его слова были адресованы бывшему главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который в октябре 2022 года сравнил Европу с садом, а остальной мир — с джунглями.

Массовые протесты во Франции начались в сентябре с выступлений школьников и преподавателей, недовольных нехваткой учителей, переполненными классами и недостаточным финансированием образования. Постепенно к движению присоединились студенты, профсоюзы, работники государственных и частных предприятий, а также участники движения «жёлтых жилетов». Требования расширились до повышения зарплат, сдерживания роста цен, защиты социальных гарантий и улучшения государственных услуг. В октябре демонстрации переросли в масштабные беспорядки с поджогами, погромами, столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. Очередная общенациональная акция 5 ноября собрала, по оценке властей, около 575 тысяч человек, тогда как профсоюзы заявили о 1,6 миллиона участников. Протесты усилили давление на правительство президента Эмманюэля Макрона на фоне бюджетных трудностей и приближающихся президентских выборов 2027 года.