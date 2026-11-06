Во французском городе Френ недалеко от Парижа неизвестные проникли в лицей имени Фредерика Мистраля и попытались устроить пожар прямо во время занятий. Из здания пришлось эвакуировать учеников и сотрудников. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошёл утром 6 ноября. Около 10:00 по местному времени в учебном заведении впервые сработала пожарная сигнализация. Спустя полчаса в здание вошли несколько посторонних, которые запустили фейерверк. В результате его взрыва никто не пострадал.

На этом нарушители не остановились. Они начали поджигать туалетную бумагу и мусорные урны внутри лицея. Остановить их удалось только прибывшим полицейским, которые также потушили огонь.

Пока правоохранители разбирались с происходящим, администрация школы организовала эвакуацию. Учеников сначала собрали во внутреннем дворе, после чего вывели из здания.

Из-за происшествия учебный процесс пришлось перевести в дистанционный формат как минимум до полудня субботы, 7 ноября. По информации издания, подозреваемых пока не задержали. Их личности и мотивы устанавливаются.

Это не первый случай нападения на французские учебные заведения за последние дни. 5 ноября группа людей в масках устроила пожар в лицее неподалёку от Тулузы. Тогда неизвестные использовали пиротехнику, а прибывшие пожарные также подверглись обстрелу.