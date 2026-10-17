В центре французского Лиона вспыхнул пожар в здании туристического бюро после нападения группы участников беспорядков. Неизвестные в капюшонах разбили витрины и устроили погром на площади Белькур, где проходили столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В Лионе протестующие разгромили и подожгли туристическое бюро. Видео © X/Lyon Mag

По информации журналистов, нападение на здание продолжалось около 15 минут. После того как демонстранты выбили стёкла, внутри начался пожар. На месте также были замечены случаи мародёрства.

Ситуация осложнилась тем, что агрессивно настроенные участники беспорядков мешали работе пожарных. Как сообщает местное издание LyonMag, спасатели столкнулись с препятствиями при попытке добраться до горящего туристического бюро.

Столкновения охватили несколько центральных улиц города. Протестующие бросали в правоохранителей различные предметы и использовали пиротехнику. Полиция пыталась разогнать толпу с помощью слезоточивого газа.

Беспорядки произошли на фоне общенациональных акций протеста против роста стоимости жизни и ухудшения качества государственных услуг. К выступлениям студентов и школьников присоединились профсоюзы и сторонники движения «жёлтых жилетов».

По данным французских властей, только к середине дня 17 октября за пределами Парижа прошли около 140 протестных акций с участием более 32 тысяч человек. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией и повреждением имущества в нескольких городах страны.

Ранее полиция Парижа задержала 40 человек до начала протестов против роста цен и падения покупательной способности, сообщила префектура. К 09:30 в столице и пригородах изымали оружие и запрещённые средства защиты, среди находок — рюкзаки, противогазы, нож и повязка «Полиция». По прогнозу МВД Франции, 17 октября на улицы могут выйти до 190 тысяч человек, из них около 40 тысяч — в Париже.